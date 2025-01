Fallait bien qu'il s'attendent ,a une réaction de nintendo.genky fait marche a propos de la switch 2 ,et irait dans le sens de Nintendo, comme quoi le produit qu'il sont montré n'avait rien à voir, avec le produit final.leur enthousiasme risque de leur coûter cher.

posted the 01/10/2025 at 02:37 PM by elicetheworld