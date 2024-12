Tout est dans le titre !Si vous en avez eu bien sur, ou si vous vous en êtes offert lors de ce réveillon.Je parle principalement de Jeux Vidéos mais ça peut être aussi autre chose, notamment des produits issus de la pop culture (Livres, figurines...)Pour ma part Jedi Survivor sur PS4, je voulais l'avoir en physique alors je suis content. ^^Et Dragon Ball le Super Dictionnaire, j'avais loupé la première édition de Glénat qui datait de la fin des années 90 et j'en ai entendu que du bien, une mine d'information pour tous les fans de la franchise.J'en profite pour souhaiter de Joyeuses fêtes à tous les membres de Gamekyo !

posted the 12/25/2024 at 02:29 AM by lightside