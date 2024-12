[TES 6] Bethesda s'est-il tiré une balle dans le pied en attendant si longtemps ?

Rappelons qu'oblivion et sortis en 2006, Morrowind en 2002, Daguerfall en 1996 et Arena en 1994. A part entre les deux premiers opus on peut constater qu'il y a une différence de plus ou moins 4-5 ans entre chaque opus.Mais tout évolue avec le temps, les joueurs modifient leur jeux de manière non officiel dans le passé puis avec les outils fournis par les développeurs eux-mêmes.Plus le temps avance, plus l'attente est grande avec ce TES 6. Les joueurs seront très exigeant. Après tout plus d'une décennie après toujours rien. Et c'est assez connu, si le développeur n'amène pas la nouveau, les joueurs le feront.De mon côté, j'en viendrai à dire que oui.Il faut ici maintenant faire le point sur deux types de joueurs avec les elders scrolls, le passionné et celui qui n'y a joué qu'une fois ou deux ou trois.Si ce dernier ce satisfera d'un TES 6 bon dans la lignée des précédents elder scroll, le passionné lui sera beaucoup plus critique.Mais pourquoi ? Et bien parce qu'il faut se pencher du côté de la scène du modding.Et pour ceux qui ne suivent pas vraiment l'actualité, il est temps de rafraichir la mémoire et qui sait, de retourner sur skyrim et de vous modder une partie (surtout que maintenant vous pouvez trouvez des "collections" sur le site principal de mods, nexusmods. Mais attention, on ne parle pas de Modpack qui est illégale (le fait de fournir une archive complète avec tous les fichiers etc etc)).Si vous pensiez que le modding se résumait à changer Alduin my little pony et de de transformer en lydia en blonde à forte poitrine, laissez moi vous dire que vous êtes très très en retard.A l'heure où je vous parle, les possibilités grâce à des modeurs de génie deviennent de plus en plus illimités et de plus en plus facile à modder.Saviez-vous que vous pouviez faire du parapente en Bordeciel ? Saviez-vous que vous pouviez même voler comme superman ? Savions-vous que vous pouviez changer totalement votre façon de combattre ? Saviez -vous que pouvez grimper sur les maisons, sur des rochers et bien d'autre choses ?Pire, saviez-vous que vous pouviez même adopter des petits chats à prendre soin ?Non ? Et bien voilà juste quelques exemples des possibilités du modding et c'est qu'une infime partie des possibilités.Depuis la création de skyrim, onparle deplus de 100 000 mods possible disponible sur nexus uniquement et il en existe exclusivement ailleurs. Bon c'est vrai, parmis les 100 000, y a pas mal de mods qui n'ent sont pas vraiment. Je parle de fichier de presets, ou de traductions etc.Ici je dirai oui encore.Si je n'ai pas eu l'occasion de jouer à Starfield et de me faire une idée là dessus, il est évident que pour un jeu dont les promesses étaient grande, il y a eu déception d'un point de vue général des joueurs. Je rappelle que déception ne veut pas nécessairement dire mauvais. Les animations particulièrement pour un jeu en 2023 par un studio de cette qualité n'est pas normal pour ce que j'en avais vu lors d'une comparaison avec Fallout. Mais la déception a été à la hauteur de l'attente et c'est ce qui peut faire peur pour TES 6.Pourquoi je dis que le modding a placé la barre trop haut pour TES 6. Il est évident qu'en tant qu'entreprise, bethesda sait probablement tout ce qui se passe sur la scène du modding et ces dernières années comme je l'ai dit, grâce à des outils prodigués par des moddeurs de génie, le développement a considérablement augmenté dans les possibilités de nouvelles mécaniques.Et les moddeurs de talents, il y en a. On parle déjà de la team skse mais aussi de exiledviper, de powerofthree, ershin, Parapets, maxus, monitor etc etc Je ne vais pas tous les citer et au delà des nouveautés qui ont été introduites, il y a aussi les moddeurs qui ont amenés un contenu gigantesque, une nouvelle approche du lore, ou des corrections, améliorations de certaines mécaniques de base etcComme je disais, bien avant l'apparition du mod fishing via le creation club, il en existait déjà un par exemple. Les moddeurs ont amenées, la possiblité de rendre les combats à la troisième personnes beaucoup plus agréable que le jeu de base clairement orientés vue à la première personnes. Ils ont amené la possibilité comme je disais de grimper, d'ajouter des nouveaux lieux, de nouveaux personnages avec une écriture de qualité, des nouveaux mondes, d'améliorer les combats, la soif, la faim, les maladies bien avant toujours le creaton club. D'améliorer les mécaniques du jeu, les recrutements, le lore des compagnons de base et en introduire des nouveaux mémorables. De pouvoir couper des arbres, de chasser, de restaurer des contenus supprimés, d'améliorer des quêtes, les approfondir. De rendre comme je l'ai dit des compagnons plus intéressants. De naviguer, de partir à l'assaut de bateaux et les conquérir, d'instaurer des zones de faction, des zones de conquêtes. D'améliorer la physique des personnages, d'amener des corps high poly comme on dit, visages, cosméthiques, armure, physique des armures. Des déplacements améliorer, des animations comme regarder par le trou de serrure, grimper, chanter, applaudir et bien d'autres. D'améliorer la physique des expressions, de modifier la caméra des dialogues. D'instaurer des saisons dans bordeciel et par saisons, c'est des vrais saisons. Vos paysages changeront suivant la saison (hiver, été, automne etc). Et tout ça n'est qu'une partie de toutes les possibilités possibles.Face au talents de tous ces moddeurs, il est plutôt évident que les passionnés les attendront au tournant car si le contenu n'est pas à la hauteur de ce que les joueurs peuvent prodiguer, la déception sera d'autant plus forte que l'attente a été longue et il ne serait pas étonnant que certains joueurs bouderont un tes 6 qui pourraient ne pas offrir ce que les passionnées ont pu faire en plus de 14 maintenant.Pour en revenir à la question du sujet, Bethesa s'est-il tiré une balle dans le pied ? Personne ne peut prédire l'avenir mais après Starfield, il est temps de se poser la question car les passionnés et moddeurs des TES eux, n'ont pas attendu Bethesda pour créer le jeu de leur rêves.....