Après Shift Up et la Team Asobi, c'est Arrowhead qui nous offre à son tour un cadeau sympathique pour les fêtes.Pendant 10 jours, des cosmétiques et deux armes provenant de la licenceseront offerts dansUne façon à eux de nous remercier une fois de plus pour le succès critique et commercial du jeu cette année.et plusieurs prix dont celui de