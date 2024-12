Bordel les mecs... il y a que moi qui sens la choses ou alors on est plusieurs?....



Mais vous sentez pas comme une micro perte de contrôle....?!Partout.



Regardez simplement les bandes de annonce de films... sur Youtube ....J'ai ( je ne sais pas vous ) mais énormément de mal à déceler parfois les fausses des vrai bande annonces...





On me l'a fais à pas moi !



II y a encore quelque mois... Tu décellais assez facilement "les failles" DANS LES BANDES ANNONCES par exemple : Des artefacts douteux ou des morphings approximatif Et une image CG plastique...Aujourd'hui c'est assez troublant et de moins en moins évident tu te fais facilement tromper par les images ! Et c'est encore plus vrai avec des images du dernier Marvel : Le dernier Captain America . C'est de moins en moins évident et je suis pourtant un habitué et j'ai le profil " enfant 80" j'imagine comme vous ! Donc : un habitué / j'ai donc l'oeil normalement / affuté ... Et pourtant je me fais aujourd'hui et réguliérement avoir croyant regarder un B.A officielle... Je ne m'aperçois qu'après 1 minutes que c'est fake...



Le Gaming aussi !



Pire ! Je ne me suis vu regarder quelque bandes annonce sur pc en voulant me rattraper l'actu "Game Awards" et boom même effet : Je me fais niquer en pensant regarder le trailer d'une toute nouvelle licences c'étais en défintif... Finalement un fake chinois hyper chanmé .



Bon bon... On est à quelque jours de la sortie de gros bouleversement côté AI..open AI qui sors et qui viens de mettre ces couilles sur la table et viens de sortir "sora" ' (tiens un fan un KH ! ) son générateur de vidéos...

d'autres également...





Sincérement on est un peu à la croisée des mondes...

Perso je flippe un peu! Les éditeurs sont à mon avis dans la panique...Si les consommateurs ne font plus la dif entre l'Ia et les produits officiel en définitif, bref : le vrai du faux ! C'est grave...Et plus le temps passe et plus Youtube ce transforme progressivement...







C'est un billet purement spontané c'est mon ressentis...Je me dis ..Si il arrive à me tromper...Qu'est ce qu'est ce qu'il en est des gens qui n'ont pas les codes...Et les refs!? Sans vouloir voir une théorie du complots... Attend ...Mais il y a pas comme une odeur de cramé...là Non?