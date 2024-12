C'est officiel et aucune raison que dans les jours qui arrivent cela change vu qu'il n'y a rien de gros en vue:





Dragon Quest 3 HD est le jeu le plus vendu en 2024 au Japon!



Square pourra se sécher un peu les larmes de sa mauvaise séquence (qui dure) lié à un alignement de mauvais choix et décisions.



Par contre quelle tristesse:



Switch: 801,659 et PS5: 219,224



Total: 1,020,883 ( ce chiffre n'inclut pas les ventes demat )...donc un seul jeu aurait tapé la barre du million en 2024 (en nouveauté il s'entend) quelle tristesse.



https://x.com/Genki_JPN/status/1868236458269761790