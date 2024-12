Découvrez les origines du crime organisé dans Mafia: The Old Country, authentique histoire de la pègre dans la Sicile des années 1900. Tentez de survivre dans la peau d’Enzo Favara, dans une aventure immersive à la troisième personne.

Alex Cox : La bande-annonce se concentre sur l’initiation d’Enzo. Il est en train d’intégrer la famille criminelle Torrisi. Le Don, celui qui lui entaille la lèvre, est le chef de la mafia, et c’est à lui qu’Enzo doit obéissance dans le jeu. Enzo débute de manière très humble. Son histoire commence dans les mines de soufre siciliennes. Ces mines font partie d’une histoire méconnue, j’imagine, pour beaucoup de gens. À l’époque, ces exploitations utilisaient en particulier de très jeunes enfants. Ces enfants, appelés carusi, étaient une un évènement marquant de la Sicile au XIX^e et au début du XX^e siècle.



De nombreuses personnes sont impliquées. C’est ainsi que débute l’histoire d’Enzo. Il grandit dans un environnement extrêmement dur et impitoyable. Au début de notre histoire, il parvient à s’échapper de cette vie et finit par trouver son chemin vers la mafia, comme vous le découvrirez en jouant au jeu. Voilà qui est Enzo : il vient d’un milieu extrêmement modeste. La mafia lui offre une opportunité de s’élever socialement, de gagner en statut et en respect. Au début de l’histoire, il commence au tout dernier échelon de la société sicilienne et est vraiment déterminé à se faire sa place et à devenir quelqu’un.

Nick Baynes : Je pense qu’il va vraiment devenir un personnage très apprécié des joueurs. Son histoire est très unique par rapport à celle des autres protagonistes de la série Mafia. Enzo est un jeune homme qui a été privé de son enfance. Il n’a littéralement jamais eu de famille, et il tombe par hasard sur cette « famille ». C’est donc un voyage très intéressant pour le joueur, qui l’accompagne dans cette expérience et dans cette évolution. Cela offre une version assez familière mais renouvelée de l’histoire classique où l’on passe de la misère à la richesse dans un univers mafieux.

Alex Cox : L’un des objectifs que nous avions pour cette histoire était de comparer et de contraster ces récits avec ceux de la mafia américaine que nous avons déjà explorés ou que les gens connaissent à travers d’autres médias, tout en exploitant Enzo pour approfondir ce sujet. Cette fois, ce sera sur les terres de la Sicile, à l’époque où la mafia sicilienne a vu le jour et a atteint son apogée, entre le XIXᵉ siècle et le début du XXᵉ siècle.



Une des particularités de Mafia, comme vous le dites, est que nous pouvons situer les histoires dans de nombreux endroits et époques différents. Mais lorsque nous réfléchissions à ce que pourrait être le prochain jeu, l’une des idées les plus fortes et marquantes était lié au cadre sicilien, le point de départ de tout.



On le retrouve ça dans Le Parrain entre autres œuvres. On parle souvent du « Vieux Pays », tout le monde sait ce que cela signifie et pourtant nous n’avions jamais vraiment exploré cela dans nos jeux. C’est donc la raison principale.



Enfin, situer notre jeu durant cette période nous offre une certaine liberté, car nous pouvons raconter une nouvelle histoire. Cette dernière est liée à l’univers Mafia plus globalement, ce n’est pas un reboot ou quoi que ce soit de ce genre. Mais cela nous libère pour proposer quelque chose de nouveau et tirer pleinement parti de ce cadre, d’une manière intéressante, avec laquelle nous pouvons également jouer avec l’Histoire. Plutôt que de rendre le contexte plus moderne, nous avons choisi de revenir à une époque peu explorée : l’aube du XXᵉ siècle, où l’on retrouve encore les vestiges du XIXᵉ siècle. On se déplace à cheval, avec des armes et un arsenal typiques de cette époque. Mais, en même temps, le monde moderne du XXᵉ siècle, commence à s'installer. Les premières versions des technologies modernes apparaissent, ce qui est très intéressant à explorer créativement.

Alex Cox : Nous nous sommes rendus sur place plusieurs fois au cours des deux dernières années. Nous avons fait plusieurs voyages en Sicile avec divers membres de l’équipe. Nous avons collaboré avec un studio de jeux sicilien appelé Stormind, ce qui a été une excellente expérience. C’est un vrai plus de travailler avec eux, car ils comprennent ce que nous recherchons en tant que développeurs de jeux. Ils connaissent les défis du développement et le type d’informations dont nous avons besoin. Ces partenaires nous ont également aidés à entrer en contact avec différents experts en Sicile, notamment des historiens.



Par exemple, l’un de ces experts est spécialisé dans les couteaux. C’est un artisan qui fabrique toutes sortes de couteaux et qui est passionné par le combat au couteau sicilien, un élément qui figure dans le jeu. Je n’étais pas présent lors de ce voyage, mais certains membres de l’équipe sont allés visiter son atelier. Il leur a montré tout le processus de création des couteaux et leur a expliqué la culture qui les entoure en Sicile, ce qui est évidemment pertinent dans l’univers de Mafia, où le couteau est une arme typique des mafieux.



Nous avons visité de nombreux endroits. Nous avons parcouru l’île et fait un tour complet de la Sicile. Le jeu se déroule en grande partie à la campagne. Quand vous visitez la Sicile, la majorité de l’île reste aujourd’hui encore très rurale. Ainsi, lorsque vous voyez les vieux villages et petites villes actuels, ils ressemblent énormément à ce qu’ils auraient pu être il y a cent ans. C’est vraiment fascinant.



Nous avons visité une grande variété de lieux et d’événements. Par exemple, des lieux emblématiques des films Le Parrain, mais aussi des mines de soufre. J’ai visité une ancienne mine de soufre sicilienne, heureusement désaffectée aujourd’hui, où des enfants étaient forcés au travail autrefois. Comme pour les autres jeux Mafia, la recréation de l’environnement joue un rôle central. Il s’agit de capturer cette époque, la mafia dans ce cadre précis, et de s’assurer que cette vision soit riche et fidèle.

Nick Baynes : Nous avons essayé d’être aussi respectueux que possible. C’est une île tellement magnifique. En plus de recueillir des références et de collaborer avec des partenaires locaux, nous avons fait en sorte de soumettre notre travail à des personnes sur place afin de vérifier que cela semblait fidèle.



Les retours ont généralement été incroyablement positifs. Mais parfois, on nous a fait des remarques comme : « Oh, vous avez vu bien ce détail ici, mais en réalité, on s’attendrait à le voir partout, au bout de chaque mur. » Nous prenons cela en compte et essayons d’ajuster les choses quand c’est possible. Je pense donc que les personnes familières avec la Sicile apprécieront vraiment cette représentation.

Le directeur du jeu Alex Cox et le président de Hangar 13 Nick Baynes dévoilent quelques infos lors de cette interview d'IGN. Bien qu'il y a certaines similitudes avec GTA au niveau conduites de véhicules ou à cheval, les deux déclarent que The Old Country garde cette identité "linéaire et narratif" des premiers opus ( Mafia 1 et 2 ) tout en s’éloignant un peu de ce qui a été fait avec Mafia 3.Mafia: The Old Country sortira cet été sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.