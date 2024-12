Salut à tous,J'espère que vous allez bienPour cette fin de semaine, je suis revenu en vidéo sur l'excellent Alien Isolation. J'ai décidé de me remettre dessus lorsque j'ai appris qu'une suite était en chantier !Je vous partage donc mon test, en espérant que ça éveillera de bons souvenirs chez certainsBon visionnage

posted the 12/15/2024 at 04:09 PM by oniclem