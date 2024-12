La mise à jour apportant un mode défi, des cartes en jeu et de nouvelles pièces d'armure révélées pour Black Myth: Wukong plus tôt dans la semaine n'est pas encore en ligne, mais elle a maintenant reçu un patch pour inclure la prise en charge de la PS5 Pro. Nous savons maintenant que la mise à jour sera en ligne demain, le 14 décembre 2024, et qu'elle vise à améliorer les modes Qualité et Équilibré du titre.



Sur PS5 Pro, vous pouvez vous attendre aux éléments suivants une fois le patch téléchargé :



La PS5 Pro prend désormais en charge la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). En l'activant, vous pouvez obtenir une expérience visuelle haute définition en sélectionnant le mode Qualité ou Équilibré dans les paramètres.



Le système prend en charge la sortie 120 Hz. Lorsqu'il est activé en mode Équilibré, il maintient une sortie stable de 40 FPS. Si vous rencontrez des anomalies visuelles, vous pouvez le désactiver dans les paramètres de la PS5.



Diverses scènes et combats de boss ont été optimisés pour de meilleures performances de jeu.



La stabilité des taux de trame et la clarté visuelle dans les modes Équilibré et Qualité ont été améliorées.



La réponse des entrées a été améliorée en mode Performance.