Amate Yuzuriha, une lycéenne vivant paisiblement dans une colonie spatiale, est impliquée dans des duels illégaux de mobile suits appelés "Clan Battle". Amate y pilote GQuuuuuuX et se fait appeler Machu. Lors de ces compétitions, elle rencontre une réfugiée de guerre, Nyaan. Un jour, un mobile suit non-identifié de type Gundam apparait dans la colonie, il est traqué à la fois par la Space Force et la police.

posted the 12/13/2024 at 01:30 PM by rbz