Alors voilà une petite semaine ou deux que je regardais sur YouTube des petites vidéos sur le bon vieux temps des FPS et surtout du fameux Aréna Shooter qu'étaitEt soudains j'ai vu sur l'une d'entre elle un lien qui m'a emmené à un site en particulier (voir lien de la source).Et à ma grande surprise j'ai pu installerpremier du nom gratos sur mon PC.Quelques modifications ont été apporté néanmoins et la plus importante c'est que chacun peut créer son petit serveur via son propre ordinateur pour organiser des matchmaking.Si j'ai bien compris les gars qui ont fait se site on eu la permissionde rendre le jeu disponible en téléchargement et gratuits de surcroit. Si c'est vrai alors bon point pourqui nous donne l'opportunité de sauvegarder un jeu vidéo pour la conservation du soft.Mais vous avez égalementdisponible également.