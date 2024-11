Final Fantasy IX, le dernier épisode du maître Hironobu Sakaguchi et celui qui, pour lui, est la quintessence de sa vision d'un Final Fantasy. Dernier épisode en date sur PS1, FF9 revient aux amours Heroic Fantasy voire Steampunk avec ses bateaux volants à vapeur entre autres. Nous suivons les mésaventures de Djidane et de sa clique de personnages tous plus différents les uns des autres. C'est un vrai carnaval des horreurs. Heureusement, chaque personnage est convenablement travaillé dans son récit et son caractère, hormis Kweena et Tarask qui n'ont rien à raconter. Le jeu dispose d'un système de combat classico-chiant avec son système de Transe incontrôlable. Les compétences apprises au travers de l'équipement vous obligeant à en cumuler des centaines de pièces : l'inventaire devient un foutoir. D'autre part, les chimères qui ont l'air importantes dans le récit sont pourtant reléguées au second plan du gameplay, devenant complètement inutiles. Reste une histoire riche d'aventures mais encore une fois entachée par une fin à la Tales Of, c'est à dire WTF. L'OST n'est pas mauvaise loin de là, mais est assez inégale. Pour moi, si j'aime les FF, le 9 est 16ème dans mon classement.

J'ai un rapport un peu étrange avec ce FF. Il est très bon, son monde est beau, j'aime le système de combat, mais non, je n'arrive pas à le voir comme un excellent épisode. D'abord, je n'aime pas beaucoup ses personnages. Djidane me saoule, Garnet (oui, pas Grenat, c'est moche) passe la moitié du jeu à pleurnicher (j'exagère mais vous avez compris), Steiner qui protège Garnet à l'excès, Tarask pas intéressant, Kuja un antagoniste qui n'a pas grand chose à raconter et le summum, Darkness. Il arrive comme un cheveu sur la soupe sans qu'il ait été évoqué au préalable. Seul Vivi (oui, pas Bibi, c'est moche bis) et Beatrix (oui, pas Beate, c'est moche ter) sont intéressants. Kweena est particulière, c'est le perso rigolo à l'instar de Cait Sith. Quant à l'histoire, pour être honnête, je n'en ai rien retenu. Cela démontre que ça ne m'a pas touché du tout. Techniquement, c'est magnifique mais le format SD, j'ai vraiment du mal. Quand je revois Steiner ou Garnet, c'est vraiment bizarre. Les invocations toujours sublimes mais qui s'utilisent comme de la magie alors qu'ils ont une importance dans le scénario, choix étrange. L'OST est bonne (le thème de combat est top) mais on a connu mieux.