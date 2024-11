On ne va pas se le cacher, Golden Axe Warrior ressemble très fort au premier Zelda sur NES mais pourtant, si certains crient qu'il s'agit d'un clone pur et simple, il a malgré tout son propre univers, son propre lore (léger certes) tiré en grande partie de la saga Golden Axe.

C'est donc un spin-off sauce Zelda qui s'en sort très bien, et c'est un très bon ambassadeur de ce genre peu représenté sur Master System aux côtés de Golvellius. Il n'atteint pas la magie de son modèle, et son gameplay est un peu plus simple car il n'y a pas d'outils présents, en dehors de son arme et son bouclier.

En effet, dans les donjons, il n'y a pas d'énigme demandant d'utiliser tel ou tel objet pour avancer, c'est un peu le regret quand on sait sur quel jeu ce Golden Axe repose. Mais malgré tout, c'est un très bon jeu, surtout pour ceux qui aiment la formule Zelda de cette époque. Parlons un peu OST, elle comporte une douzaine de pistes et elle est plutôt bonne notamment celle d'introduction, l'overworld et une reprise du thème principal de Golden Axe.

En bref, c'est un bon petit Zelda qui n'égale pas son modèle mais qui est suffisamment convaincant pour être un titre fort de la Master System.