Mon premier Sonic, et quel jeu ! Tout est bon dans ce Sonic, et pour une Master System, il envoie du lourd. Sonic est moins rapide que son pendant Megadrive, mais on oublie trop souvent sur quel support cette version tourne et c'est une franche réussite de ce côté.

Techniquement, c'est excellent, même si parfois, selon ce qui est affiché à l'écran, des éléments clignotent, mais c'est assez commun à l'ère 8 bits. L'OST est aussi très bonne avec un demake du thème de Green Hill de la Megadrive.

J'adore en particulier le thème de Bridge Zone. L'aventure est assez courte à mon goût, mais le jeu nous met pas mal sous tension avec les divers pièges ici et là. Parfois, les sauts sont un peu approximatifs, mais ce Sonic n'est pas pour autant difficile, juste un peu plus que la version Megadrive du à son gameplay plus rigide.

Sega a eu la bonne idée de ne pas juste faire un demake de la Megadrive, mais de proposer sa propre aventure à la Master System avec des niveaux, boss et bonus stage différents - dans lesquels on ne trouve pas les émeraudes du chaos, qui sont planquées dans les niveaux. Sans aucun doute l'un des meilleurs titres de la console.