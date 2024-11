Les employés de l'assurance qualité des studios Bethesda et ZeniMax se sont mit en gréve contre Microsoft.La grève serait due au fait que l'entreprise ne répond pas aux préoccupations concernant le travail à distance et à la récente externalisation de l'assurance qualité.le syndicat « cherche à limiter le pourcentage de testeurs d’assurance qualité que l’entreprise sous-traite par rapport au nombre de travailleurs à temps plein présents dans son unité de négociation ».https://www.gamespot.com/articles/bethesda-workers-go-on-strike-against-microsoft/1100-6527751/?ftag=CAD-01-10abi2f

Les exigences actuelles de Microsoft exigent que les travailleurs de l'assurance qualité soient présents au bureau deux jours par semaine, tandis que le syndicat demande une politique de travail à distance plus flexible.

posted the 11/14/2024