la daube gênante que représente la série She-Hulk n'aura pas de saison 2.on savait que The Acolyte c'était finito boudé par les fans et la critique...là c'est un nouveau film (SW10) avec Rey qui semble avoir du mal à émerger. Le film pour rappel semble encore une fois chez Disney porté le combat féministe à de nouveaux niveaux avec à la réalisation de Sharmeen Obaid-Chinoy, connue pour son engagement ultra féministe ou plutôt son anti masculinité. donc là on apprend que les scénariste ont dégagé, remplacé, disparu, dégagé, on ne sait plus mais sauf que la date de 2026 semble maintenant repoussé advitam æternam.L'hypothèse possible:c'est que la toxique masculinité de Deadpool and Wolverine a rapporté 1,4 milliards de dollarspendantque l'ultra féministe Captain Marvels 2 aura été un gouffre financier ( sauvé quand même du déshonneur ultime par d'autres chefs d'oeuvres: Bordelands et Joker 2.Conclusion cela a du calmer sévère les comptables de Disney pour leur permettre de retrouver la bonne boussole?2 hommes dans un vieux film cramé dont 1 en fin de carrière auront mis une claque économique à 3 femmes dans le feux de l'âge à qui on aura donné carte blanche.Aussi un petit détail a émergé on sait qu'un Doc Strange 3 est prévu (l'horreur de revoir le costume hideux de Charlize Theron)...ainsi qu'un film Scarlet Witch pourrait aussi être annoncé (vu le navet de la série Agatha ce ne serait pas une surprise avec la présentation du fiston )...mais non le vrai détail est le suivant:Brie Larson (Captain Marvel) ne sera pas présente dans le Avengers Doomsday, alors punition face aux désastre de Captain Marvel 2?ou simplement (et c'est mon hypothèse) parce qu'en fait Disney a offert à l'acteur Downey jr le rôle du doc Fatalis pour un salaire de 100 millions de dollars qui ajouté aux émoluments qu'il a fallu balancer pour convaincre les frères Russo de revenir, on imagine qu'il devenait impossible d'aligner les gros salaires pour ne pas faire déjà exploser un budget pharaonique...mais aussi pour éviter un scandale avec Brie Larson qui aurait dénoncé la différence salariale entre ce vieux homme blanc (oscarisé pour un second rôle) et elle avec son salaire de jeune femme blanche (pourtant oscarisée pour un premier rôle.)Marvel semble obligé de revenir à des vieilles recetteset d'ailleurs cela parle par l'entre-mise pratique du multivers d'un retour également de Thanos!Le succès de Spideman 3 a semble t-il bien encouragé à se rabattre sur le côté fan service...bah oui quand on a plus d'idée.