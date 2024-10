Pus d'une semaine après sa sortie, j'avais envie de revenir sur le jeu et donner mon avis, étant donné que c'était celui que j'attendais le plus cette année.Mon expérience avec les jeux Dragon Ball a débuté avec Budokai 2 sur Gamecube, et Supersonic Warriors sur Gameboy Advance, j'ai d'ailleurs plus grandi avec les Budokai que les Tenkaichi même si ça ne m'a pas empêché de les faire aussi a l'époque également.A son annonce début 2023, j'ai d'abord été un peu sceptique, le style graphique ne me convenait pas totalement, tout comme l'accent mis sur les personnages et transformations de Dragon Ball Super.Mais au fil des présentations et des trailers, j'y ai vu un certain potentiel, dans le gameplay mais également son roster très généreux (même si il manque quelques personnages clés comme Piccolo Daimio) jusqu'a être être très hypé de mettre les mains dessus à quelques jours de sa sortie.Alors est-ce que le jeu mérite toutes ces bonnes critiques ? Est-ce un des meilleurs JV Dragon Ball jamais fait ?Après y avoir joué plus d'une dizaine d'heures, je pense que je mettrais le jeu dans mon top 5 de la franchise, non sans quelques défauts.Graphiquement (je joue sur PC) les animations, effets, et attaques sont très réussies et aident a s'immerger pleinement dans les combats, particulièrement les ultimes quand tu es en mode Sparking, c'est assez impressionnant. Le jeu est beau et j'apprécie la grandeur des maps où l'on peut aller sous l'eau où même rentrer dans des batîments. Je trouve juste que certains personnages sont moins bien réussis que d'autres, comme Goku enfant.Son principal point fort, le dynamisme des combats. On prend plaisir à chaque partie, on se croirait dans l'animé tellement c'est jouissif. Son gameplay est beaucoup plus riche et technique qu'il n'y paraît, il faut du temps pour pouvoir l'appréhender, même après avoir passé des heures dans le mode entraînement, ce qui laisse une marge de progression au fil des heures pour le joueur, même si au départ certains combats peuvent être compliqués, notamment pour débloquer les What-if.Les What-If, venons-en ! Si le mode histoire aurait pu être plus immersif et est assez convenu dans sa mise en scène (surtout quand on a des diaporamas au lieu de cinématiques) ces scénarios parallèles sauvent à mes yeux la story en lui donnant un véritable intérêt pour découvrir ce qui aurait pu se passer (si par exemple Goku avait survécu lors du combat contre Radditz ou si Goku et Vegeta devenaient Super Saiyen avant Namek et les Cyborgs) c'est pour moi l'aspect le plus intéressant car il y'a de bonnes idées.On a accès à la story de 8 personnages mais tous ne se valent pas, Goku a sans contexte les épisodes les plus longs, alors que d'autres en comparaison sont assez courts et ne retracent pas l'intégralité de l'histoire. Mais si on prend l'ensemble, on a la une très bonne durée de vie pour un mode solo. Sans compter qu'a coté, il y'a aussi les divers championnats du monde et bien sur le mode personnalisation où l'on peut créer ces propres combats.Ce mode est très intéressant et fera j'espère vivre le jeu au fil du temps, car il y'a beaucoup de possibilités. Mais il n'est pas forcément facile à appréhender au départ, notamment pour chercher les mots que l'on souhaite a intégré. Heureusement, on peut aussi faire les combats bonus déjà crée par le jeu pour comprendre un peu mieux comment cela fonctionne (il y'en a plus de 30 et ils sont sympa)Un aspect qui me plaît particulièrement, c'est la personnalisation dans la boutique, où tu peux acheter divers éléments (Personnages, Skins, capsules pour améliorer les stats) avec les zénis gagnés en jeu.Le contenu est donc satisfaisant même si je n'ai pas encore parler du online et je n'en parlerais pas ici, car je ne l'ai pas encore essayé, n'étant pas un joueur multi et ne comptant pas faire plus que 2-3 parties dans ce mode. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à dire votre avis ! J'ai entendu dire que beaucoup (oh surprise) prenaient souvent Gogeta ou Vegeto ^^Un contenu qui manque quand même cruellement de maps à mes yeux, dont certaines étaient évidentes comme l'enfer pour Janemba (c'est quand même moins immersif si tu le joue vs Gogeta sur la planète des Kaioshin par exemple) ou le Glacier. J'espère qu'ils en ajouteront par la suite, même si il y'a plusieurs variations jour-soir-nuit bienvenues.Derniers points négatifs : les menus, qui sont jolis mais pas très ergonomiques de mon point de vue et pas forcément très plaisant à parcourir sur la longueur. Sans oublier les musiques de l'animé, en DLC 2 packs a 15€ (et pas utilisable où l'on veut malheureusement, reste que c'est très plaisant d'écouter We Gotta Power ou Dan Dan Kokoro Hikareteku en plein combat)Alors vous l'aurez compris, je ne trouve pas le jeu parfait, ce n'est pas le meilleur jeu Dragon Ball jamais fait de mon point de vue, mais pour moi c'est le digne successeur des Tenkaichi 17 ans plus tard. C'est pourquoi je lui mettrais un(ouDes points donc a améliorer mais un très bon jeu. Je retiendrais surtout qu'on est gâtés ces dernières années. Fighter Z pour le versus fighting en 2D, Kakarot pour le coté aventure-RPG et revivre l'histoire, Xenoverse 2 pour le coté MMO et création de personnages et donc Sparking Zero pour les combats en 3D. Il est bon d'être fan de Dragon Ball en ce moment, et ce jeu est un beau cadeau d'anniversaire pour les 40 ans de la licence cette annéeMaintenant n'hésitez pas a me dire si vous partagez mon avis ou si au contraire, vous êtes plus mitigés !