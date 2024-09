Jeux Vidéos

Alors je me suis penché sur les possibles personnages qu'on pourrait avoir pour un suivis du jeu comme à pu avoir Xenoverse 2 et j'avoue que les personnages possible à rajouter ... vous allez voir y en a beaucoup !Voilà donc une liste je pense exhaustive de ce qu'on a besoins pour la suite.En tout 77 personnages supplémentaires. Couvrant l'essentiel des combattants intéressants à rajouter et il y en aura pour contenter tout le monde. Juste un personnage de l'autre monde supplémentaire que je savais pas qui ajouter ? Si vous avez des idées