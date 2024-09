Découvrez l'un des plus grands mystères de l'Histoire dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, une aventure solo à la première personne qui se déroule entre Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade™. Nous sommes en 1937. Des forces sinistres parcourent le globe pour trouver le secret d'un pouvoir ancestral lié au Cercle Ancien. Une seule personne peut les arrêter : Indiana Jones. Devenez l’archéologue légendaire dans ce jeu d'action-aventure cinématique signé MachineGames, le studio primé qui a développé la récente série Wolfenstein. Todd Howard, le célèbre game designer, est directeur de production du jeu.

Jens Andersson, Design Director, déclare : « Notre jeu vous met dans la peau d'un héros emblématique. La majorité du gameplay étant à la première personne, vous pouvez vraiment devenir Indy. En vue subjective, vous faites partie intégrante du monde, et vous pouvez l'explorer et en profiter dans ses moindres détails. Qu'allez-vous faire une fois plongés dans cette aventure, armés de votre sagacité et de votre fouet ? Le monde d'Indiana Jones est rempli de mystères, et vous devrez être plus habiles et plus rapides que vos ennemis pour retrouver des artefacts. »

Indiana Jones et le cercle ancien est le prochain titre du studio Machine Games connu pour sa série des Wolfenstein. En partenariat avec Lucasfilm Games, cette nouvelle aventure d’Indiana Jones se déroule entre Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière croisade. Le joueur pourra incarné ce célèbre aventurier dans une aventure solo à la première personne, mais avec certains moments a la troisième personne comme les cinématiques ou les déplacement transversaux pour y apercevoir sa célèbre silhouette. Le titre suit l’ADN d’un Wolfenstein dans son gameplay et son système de furtivité rappelle un peu la série des Hitman de par les déguisements qu’enfilera Indy pour pénétrer au mieux dans des lieux interdit comme un QG des nazis ou plusieurs sites de fouilles.



Indiana Jones voyagera dans plusieurs lieux pour une aventure aussi authentique que les films, des couloirs du Vatican aux déserts arides de l'Égypte, passant par les temples engloutis de la jungle de Sukhothaï et les pics glacés de l'Himalaya. Machine Games a pris le soin d’apporter une variété dans des décors saisissants et crédibles. La vue en première personne permettra au mieux de voir des détails cachés dans ces nombreuses zones ouvertes qu’offre le jeu incluant même des passages secrets, mais aussi documents éparpillés a retrouver permettant d’approfondir encore plus le lore. Ces zones qui une fois découverte pourront être revisitées sans problèmes plus tard.

Rebecca Elfstrӧm Hidén, Senior Animator , explique : « C'est comme deux pièces d'un puzzle parfaitement ajustées. Nous avions beaucoup d'idées ambitieuses qui pouvaient sembler folles de prime abord, mais qui se prêtaient parfaitement à la franchise. D'un côté, il y a cette aventure incroyable qui plonge au cœur du personnage et met en avant tout ce qui a fait son succès, et de l'autre, de somptueux décors qui servent très bien l'histoire. Nous avons naturellement pu combiner l'essence de notre studio aux grands principes d'Indiana Jones. »

Indy pourra utiliser son légendaire fouet qui est plus qu’un outil de combat, il pourra s’en servir pour attraper des objets ou les balancer, voir même l’utiliser comme une corde pour atteindre d’autres endroits inatteignables. D’autres accessoires équiperont Indy comme l’appareil photo ou le journal qui sera bien utile pour les énigmes et agit comme un système d’indices, les joueurs pourront y stocker les photos, documents et découvertes dans ses pages tout au long de l’aventure. Le briquet sera tout aussi important afin d’illuminer les endroits sombres, mais aussi d’éloigner les serpents ou araignées.

Indy pourra interagir avec des armes de mêlée à proximités pour soit affronter ou distraire les gardes. Le jeu possède une dizaine de compétences qui seront déblocable en échange de « Points d’aventure » qui sont offert en faisant des découvertes ou en prenant régulièrement des photos. Le système de combat à coup-de-poing est réalisé de façon à briser la défense adverse afin de conclure par un « finisher personnalisé » , un système plus souple et plus libre des autres titres de Machine Games. Le revolver sera aussi à disposition d'Indy pour une élimination rapide des ennemies avec des balles limitées.



Concernant les personnages, on peut apercevoir Gina, une journaliste d'investigation qui a un « intérêt personnel » à résoudre les mystères de l'intrigue principale du jeu, elle servira principalement de protagoniste secondaire et d’alliée pour Indiana Jones. Emmerich Voss le méchant principal du jeu a été révélé comme un personnage « intensément psychologique » un ennemi intelligent à la hauteur de la réputation d’Indiana Jones.

Indiana Jones et le cercle ancien est prévu le 9 décembre prochain sur Xbox séries et Pc et plus tard au printemps prochain sur Ps5.