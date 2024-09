Zenless Zone Zero 1.3

Le jour où Hoyoverse nous pondra un JRPG solo...Oui je sais, les F2P c'est saoulant et j'suis le premier à m'en plaindre violemment (j'ai lancé le jeu en m'en moquant... J'ai fini par rusher la campagne principale), mais juste par curiosité, jetez un coup d'oeil à cette bande annonce...Toutes les animations ingame et cutscene du jeu sont de ce calibre... C'est de la folie!

Et en bonus, la scène d'action la plus haut perchée de la 1.0

Like

Who likes this ?

posted the 09/13/2024 at 12:40 PM by akinen