La Saison 01 de The First Descendant arrive le 29 aout prochain et marque le début d'une nouvelle menace pour Albion.Au programme :Hailey : Une nouvelle Légataire au pouvoir de glace avec un attaque spéciale au sniper.La version Ultime de Freyna fera également son introduction.- Nouveaux donjons d'exploration et un nouveau raid de colosse.- D'autres contenus dont de nouvelles cosmétiques ainsi que le second Battle Pass.Hailey et Freyna Ultime devraient normalement être gratuite après avoir farmant les objets nécessaire (mais vous pourrez évidemment les acheter directement dans la boutique du jeu).La roadmap jusqu'à décembre (Saison 02) :