Jeux Vidéos

Avec le récent trailer et en incluant les informations du Vjump dernier Il reste plus que 42 personnages restant dans le roster. L'image avec les nouveaux personnages donne ceci.Maintenant regardons de plus près. On peut constater que la saga Cyborg/Cell et presque complète il manque Cell forme de Base et sa forme imparfaite. Maintenant regardons la saga Majin Buu, là aussi peut de choses manquantes. Il manque Yakon, PuiPui, Majin Buu pure Evil, Super Buu, Buuhan et Buutenks, Shin et Kibito et la fusion des deux.Donc on tombe à 32 restant.Je dirais qu'on pourrait avoir encore des personnages de l'univers 6, Magenta, Botamo peut être avec Saonel et Pilina. Bien sur Kyabe. 32-5 grand max ça nous donne 27.Ce qui donne assez de place pour avoir des personnages de Dragon Ball, Dragon Ball Daima et Dragon Ball GT. Oui Dragon Ball car j'ai vu une interview d'IGN ou l'intervenant dis qu'on pourrait avoir Tao Pai Pai vs Jiren.Je pense que ce qu'on aura en DLC sera uniquement les films et des personnages du genre Numéro 21 ou Shallot de Dragon Ball Legends.