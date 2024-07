url=https://goopics.net/i/jg66oh][/url]- Après 3 Uncharted, ND décide de s'orienter vers quelque chose de plus "humain" et de plus viscérale, à même de surprendre les joueurs.Neil DruckmanJe vous avoue que pour la première fois,Déjà, les cinématique sont complètement folles avec des visages extrêmement réaliste, il suffisait de voir les poils de barbe ou les cheveux de Joel pour s'en rendre compte.Le jeu enAprès l'introduction déchirante, nous voilà 20 ans après, dans un Boston ravagé par la pandémie de cordyceps qui a presque décimé l'humanité, et où les rares survivants sont dans des zones de quarantaine, Joel personnage que l'on incarne fait parti de ceux là, lui et son acolyte Tess.Si les graphismes sont incroyable,Les chambres d'enfants abandonnés, les planches sur les fenêtres pour se barricader, les vieilles télés cabossées, les arbres qui poussent en plein milieu d'un restaurant, tout cela était fou et on s'y croyait vraiment.Surtout queet Gustavo Santaolalla compositeur du jeu, entretenait ce décors avec ses compositions avec une guitare classique du feu de dieu. Qui ne se rappelle pas du thème principal de The Last of Us ? Ou de son thème final ?Pour rester dans le thème de l'ambiance sonore,faut dire que Cyril Monge qui faisait la VF de Joel ou Adeline Chetail la voix de Ellie incarner leur personnage quasi à la perfection,Pas de quoi ternir le tableau non plus mais dans un jeu aussi réaliste, ça faisait un peu tâche.Passons en revue le gameplay maintenant qui s'apparente grosso modo à de l'action aventure saupoudré un peu d'infiltration et de survival horror,2 types de combats vous attendent dans The Last of Us, ceux contre les infectés et ceux contre les humains, en privilégiant malgré tout l'infiltration car les balles se font rares, surtout dans les modes de difficulté les plus élevés.Le mode réaliste, mode le plus difficile du jeu supprime même l'ATH, vous mourrez en une balle ou presque et le mode écoute qui permet via une touche d'entendre et voir les ennemis derrière les murs sera désactiver, mais c'est peut être pas plus mal tant cette fonction est complètement pétée et casse l'immersion.La plupart du temps, il faudra être discret et prendre l'ennemi à revers,attraper un ennemi par derrière pour l'étourdir, lancer un parpaing ou bouteille pour l'attirer et l'isoler de ses collègues, ou lui planter un petit coup de surin dans la jugulaire même si je vous conseillerai plutôt de les garder face aux claqueurs (j'y reviendrai).les ennemis vous cherchent réellement et une fois repéré, vous aurez quand même du mal à vous échapper tant ils vous harcèlent et essaie de vous déloger si vous camper un peu trop dans un coin à coup de molotov ou de vous prendre à revers.comme celle où ils voient Ellie sauter partout devant eux sans réagir, alors oui ça aurait pénaliser le joueur mais ça fait quand même stupide, le coup de la bouteille est également un peu trop efficace tant il est facile de les prendre à revers avec cette méthode.Surtout qu'il est possible d'en enchaîner 2 ou 3 avec ça, et l'IA se rend toujours pas compte qu'il ya un problème... Cependant la petite Ellie ne sert pas à rien et pourra vous aider en tuant quelques gars ou leur lancera un projectile pour détourner l'attention, elle vous mâchera pas le travail non plus mais elle sera d'une aide précieuse et ma déjà tirer de mauvais pas.Les impacts de balles sont réaliste, tout comme le bruit des armes, et les affrontements sont brutaux et viscéral. D'autant plus que Joel n'aura pas que des armes à feu à disposition, mais également des armes au corps à corps comme des battes de base-ball, une hache, des tuyaux, des planches, etc... Vous pouvez même fracasser un parpaing sur un ennemi si le cœur vous en dit. Oui, The Last of Us est violent et ne fait pas dans la dentelle.Durant les affrontements, il sera nécessaire d'être bien équiper pour s'en sortirVous pouvez mourir très vite dans ce monde impitoyable, m'en vient à vous parler de la 2 ème menace du jeu après les ennemis humains, les infectés.Durant vos pérégrinations dans cet Amérique dévastée, vous tarderez pas trop à faire la rencontre des infectés, de 4 types différents. Coureur, Rôdeur, Claqueur et Colosse. Les premiers sont les plus "faciles" à tuer bien que très dangereux en groupe, ils courent assez vite (d'où leur noms) et essaie de vous tabasser ou de vous mordre.Les Rôdeurs quant à eux se cachent et essaient de vous surprendre, surtout quand vous vous y attendez le moins, ils sont assez pénible mais ne sont pas très présent dans le jeu. Le 3 ème type sont les Claqueurs, devenus aveugles, ils se repèrent par écholocalisation, et claquent pour vous repérer d'où leurs noms. Ils peuvent vous tuer en un seul coup si vous vous faites attraper, ce qui les rends très dangereux, et seul un surin peut vous tirer des mâchoires d'un claqueur. La 4 ème et dernière forme, la plus meurtrière est Le colosse, brute épaisse qui peut vous attaquer à distance avec des spores toxique et qui demandent pas mal de munitions pour être mis à terre.Les deux dernières formes d'infectés devront être éviter le plus possible bien que certains combats contre eux sont obligatoires.Pour survivre dans ce monde,ne serait ce que pour vous crafter des objets très utile à votre survie comme des trousses de soin, des surins, des bombes fumigènes, trouver des munitions, etc... Vous pouvez même fabriquer des bombes extrêmement efficace que vous pouvez placer à des endroits stratégiques, ou encore les redoutables cocktail molotov, mais pour ça, faudra bien farfouiller dans les tiroirs, placards etc...je pense notamment au 2 frères Sam et Henry ou encore à ce bon vieux Bill. Mais la star ou plutôt les stars, c'est bien évidemmentAventure qui vous tiendra en haleine une petite quinzaine d'heures,d'autant qu'un mode multijoueurs était au programme, et qui s'avère franchement pas dégueulasse bien que dispensable, le plus gros de The Last of Us selon moi est bien évidemment son mode solo.- Les +