1 [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 166,947 (New)2 [PS4] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 49,210 (New)3 [NSW] Nintendo World Championships: NES Edition (Nintendo, 07/18/24) – 27,391 (New)4 [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 11,913 (150,591)5 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,710 (5,911,425)6 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,906 (7,842,609)7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 6,373 (3,571,663)8 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 5,345 (1,007,557)9 [NSW] Mistonia no Kibou: The Lost Delight (Idea Factory, 07/18/24) – 5,276 (New)10 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 5,103 (1,891,314)11 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 4,962 (1,090,966)12 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,727 (1,351,703)13 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 4,440 (2,313,415)14 [NSW] Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition (Bandai Namco 07/11/24) – 4,346 (18,668 )15 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,211 (5,373,593)16 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 4,202 (4,333,683)17 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,944 (5,544,872)18 [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo, 05/23/24) – 3,785 (206,147)19 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2,933 (2,492,884)20 [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 2,773 (64,586)21 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 2,723 (1,129,049)22 [PS5] Master Detective Archives: RAIN CODE Plus (Spike Chunsoft, 07/18/24) – 2,602 (New)23 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,552 (1,469,715)24 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,400 (1,300,910)25 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,394 (2,310,185)26 [PS5] Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition (FromSoftware, 06/21/24) – 2,245 (39,790)27 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 2,201 (1,226,589)28 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 1,933 (3,598,541)29 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,863 (1,998,3330 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1,723 (178,809)Jolie petit score pour le jeu de Baseball de konami, c'est fou mais quelquepart depuis 6 ans le tiers qui tire vraiment son épingle du jeu c'est Konami et pas avec du AAA(Nintendo, 03/03/17) –(2,310,185)(Nintendo, 05/12/23) –(1,998,338 )La semaine prochaine c'est quasi sur le 2 ème million de TotKLuigi's Mansion 3 a tapé son premier million, hop champomyPetite entrée de Nintendo World Championships: NES Edition...et cela dit en fait rien qu'au titre, personne ne sera étonné de la sortie:Nintendo World Championships: GAMEBOY EditionouNintendo World Championships: SNES EditionLe jeu des Suédois It Takes Two arrive à se maintenir sur le temps, c'est fou mais c'était à signaler.Résultats qu'on qualifiera de catastrophique pour Master Detective Archives: RAIN CODE Plus, je me souviens pas de la performance de la version Switch mais je ne pense pas qu'elle a fait beaucoup mieux.