Jeux Vidéos

Owen MacLeod devait être le protagoniste de Highlander : The Game.



Owen était l'ancêtre de Connor et de Duncan MacLeod.



Il a été capturé et réduit en esclavage par les Romains il y a 2 000 ans et forcé de concourir en tant que gladiateur. Il subit son premier décès au cours de cette période. Methos, alors à Rome, devint son mentor. Il a enseigné le jeu à Owen.



Owen a été poursuivi toute sa vie par un ennemi juré. Cet ennemi s'est avéré extrêmement puissant, qu'Owen n'a pas pu le vaincre. Owen a découvert une pierre magique, dont des fragments étaient dispersés partout dans le monde, un concept qui rappelle la pierre de Mathusalem dans l'épisode de la série, Le cadeau de Mathusalem.



Le principe du jeu était qu'Owen se lançait dans une quête pour récupérer ces fragments et restaurer la pierre dans le but d'acquérir le pouvoir de vaincre son ennemi.

Highlander: The Game aurait été un jeu d'action à la troisième personne mettant en vedette un immortel jusqu'alors inconnu, Owen MacLeod, comme personnage principal.



Certaines rencontres auraient impliqué Owen utilisant son corps comme conducteur de courants électriques à haute tension et/ou sautant des bâtiments. Même si ces actions n'ont pas pu le tuer, il pourrait néanmoins avoir été grièvement blessé.



Au-delà de sa capacité à résister à des attaques autrement mortelles, Owen aurait pu utiliser certaines capacités telles que la résurrection, l'équilibre du chi, la lame de feu, la fureur du vent et l'armure de pierre, pour n'en nommer que quelques-unes. Comme tout immortel de la franchise Highlander, Owen doit manier des épées pour se battre avec d'autres immortels. Owen pouvait également choisir entre différents styles de combat pour vaincre ses ennemis.



Le jeu aurait duré jusqu'à 18 missions dans lesquelles Owen aurait pu rencontré jusqu'à 77 personnages uniques. La plupart de ces personnages auraient été des Immortels. Certains de ces personnages auraient été connus auparavant - Connor MacLeod et Duncan MacLeod devaient tous deux faire des apparitions et Methos avait été confirmé comme mentor d'Owen.

Je me suis un peu remis dans le bain des films et de la série TV et j'avais complétement oublié qu'on aurais du avoir un jeu sur Highlander sait-on autre chose que ce que j'ai déniché comme info ici:Pour l'histoire j'ai déniché ça, ensuite pour l'articulation du jeu en lui même, j'ai ça:Je trouve ça dommage que ce jeu fut annulé pour ma part rien que ces petits bouts me donne envie. C'était quoi votre réaction sur la période d'annonce et puis d'annulation de ce soft ?