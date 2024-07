Après une mise à jour qui a complètement remodelé les bases spatiales, encore une mise à jour très conséquente pour No Man's Sky, au point même de modifier complètement certains paysages, la faune, la flore et les minéraux d'un grand nombre de planètes.Comme de nombreux joueurs qui ont fini par laisser de côté No Man's Sky - après quand même une bonne centaine d'heures pour ma part, j'ai donc relancé ma partie pour voir ce que Hello Games a proposé.Pour montrer le changement graphique spectaculaire du jeu, je ne me suis pas promené bien loin : en restant tout simplement sur ma planète de départ - celle où j'ai commencé mon aventure et décidé d'y installer ma principale base - et qui n'est plus tout à fait la même ! Le ciel auparavant bleu est désormais jaune, et même la flore a complètement changé. Je ne reconnais plus mon chez moi virtuel !Ma base, qui en était aux débuts de sa constructionLa surface, en pleine journée. Ciel bleu, champignons géants, sol boueuxEt au crépusculeMa base s'est certes bien développée, mais on pourrait croire que je suis sur une nouvelle planèteAprès la mise à jour, le ciel est devenu jaune en plein jour, la végétation a complètement changé, et le sol est devenu sec. Ça ne se voit pas trop sur cette image, mais les nuages sont aussi beaucoup plus nombreuxAu crépuscule, le ciel redevient bleu sur ma planèteToutes les planètes de mon système solaire de départ n'ont pas connu autant de bouleversements. La planète enneigée a été peu modifiée par la màj mais il me reste à y vérifier l'évolution dans les fonds marins ; alors qu'une autre planète de type radioactive a elle aussi été complètement remodelée.Qui d'autres a relancé No Man's Sky après la mise à jour Worlds ?Hâte de voir ce que réserve Hello Games pour la 2e partie de cette mise à jour !