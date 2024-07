d'apres windows centraltout d'abord le(le classique a 10€/mois) va disparaitre au profit d'une nouvelle formule sans D1 facon EA play qui devrait etre lancé en septembre et devrait inclure le multijoueuril s'agira ducomptezpour cette nouvelle formulele prix lui A augmenter pour tout les tiers ( augmentations effectivesle prix mensuelne bouge pas mais a l'annee sipas de proposition d'abonnement annuel mais augmentation mensuelpetite augmentationautre info selon Windows central ,d'apres Microsoft , laautre info de taillece qui devrait donner via conversion et avec commission des revendeur un Gamepass ultimate a 75€ l'annee"FUN FACT" le Gamepass ultimate est désormais au meme prix que l'Ubisoft + et 1€ plus cher que le PS+ premiumpetite analyse en image