Vous avez du en entendre parler.Zenless Zone Zero ou ZZZ, dernier Gacha AAA de Hoyoverse connu pour Genshin Impact et Honkai Star Rail qui truste le Top 2 des revenues de Gacha.J'y joue depuis ce matin et je trouve que c'est un trés bon jeu.L'Univers et la DA .... Mélange Super Héros/Persona on va dire marche très bien, , le jeu est hyper stable et bien poli, le système de combat est hyper dynastique, l'Histoire est très sympa avec une animation parfois au nivéau de celle de Démon Slayer, les Avatars ont une vraie personnalités.Le système de Télé pour les evenements/bonus ca plaira ou déplaira, et les menus manquent un peu de clarté.La Caméra est un peu aux fraises et j'aime pas trop les mini jeux mais a part ça j'aime beaucoup ZZZ.Comme JVC.https://www.jeuxvideo.com/test/1899127/zenless-zone-zero-le-nouveau-jeu-des-createurs-de-genshin-impact-est-il-un-futur-carton-j-y-ai-joue-pendant-des-jours-voila-mon-avis.htmA voir si le suivi sera a la hauteur (et si on aura la fin de l'Histoire avant 2040) mais ZZZ est bien parti pour accompagner HSR et Genshin dans le podium.Désolé Wuthering Waves, fallait pas buguer a la sortie. ^^Bon ok il sera 4 éme, ca obligeras Hoyoverse a se bouger un peu.