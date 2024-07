- Héroïne survenue dans les années 90, Lara Croft aura su se faire une place parmisLa belle brune britannique, véritable fantasme masculin à l'époque, Miss Croft nous a accompagné dans moult aventures trépidantes au 4 coins de la planète.L'aventure débute alors que Lara va devoir allée chercher un mystérieux artefact appelé le Scion, sous ordre de Natla.Arrivé au Pérou, vous serez vite accueilli par une meute de loups voulant vous croquer les mollets après une cinématique ou votre accompagnateur se fait becté violemment, devant les yeux de Lara impuissante, votre aventure peut enfin commencée.Bien sûr, Tomb Raider est l'un desEn effet, Tomb RaiderDe nombreuses autres cabrioles peuvent être effectuées avec classe, notamment le fameux saut de l'ange ou encore les retournés, les saltos de côtes ou arrières etc...La belle dispose de mouvement gracieux qui ravira ceux qui veulent utiliser toute sa panoplie avec classe.Souvent le gameplay aquatique dans les jeux, on va pas se le cacher, c'est chiant... Mais pas Tomb Raider ou ses phases se révèlent être un vrai plaisir.Je serai enmunie de ses deux flingues, bien que d'autre armes pourront être trouvées ensuite, et plus puissante notamment les uzis ou le fusil à canon scié, Lara devra affronter de nombreux animaux sauvages comme des loups, ours, panthère ou même un t-rex histoire d'enfoncer le clou.Après, on pardonne quand même parce que c'est un des premiers jeux en 3D avec des animaux et combat "réaliste".En revanche, je suisDe nombreux secrets sont à trouver dans les niveaux, dont certains particulièrement bien planqués, et des "énigmes" ou autre obstacle vous barreront la route.avec notamment des trousses de soins, petite ou grande ou encore des munitions pour les armes puissantes, car les pistolets de base se révèlent presque obsolète vers la fin de l'aventure.Aventure qui vousEnfin, il serait criminel pour moi de pas dire un mot sur- Graphismes incroyable pour l'époque- Bon bestiaire- Des secrets à dénicher- Très bonne durée de vie- Une aventure avec un grand A- Level design impressionnant pour l'époque- Un gameplay qui exige de la précision mais qui est jouissif- Lara sa grâce et sa classe- VF comme VO parfaite- Une ambiance incroyable- OST divine- Du challenge- Des énigmes bien foutus- Les phases aquatique impeccable- Des combats pas folichon et souvent brouillon- Un dernier environnement en dessous des autres- Un scénario et des personnages anecdotique- Tomb Raider se révèle être l'un des jeux d'action aventure par excellence, et l'un des piliers du genre. J'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que ce monument qui a certe un peu vieilli aujourd'hui reste toujours autant incontournable.9/10