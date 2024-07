The Keeper's Diary : A Biohazard Story est un fan film financé par les fans et disponible gratuitement sur YouTube (la vidéo plus bas).Le projet a couté à peu près 55 000 dollars, pour une durée de 20 minutes.Le mini film raconte la tragique histoire du Keeper interprété par Charlie Kraslavsky, le Chris Redfield de l'intro de Resident Evil 1 de 96. On va retrouver une tonne d'easter eggs, dont le fameux Itchy Tasty sur le document du Keeper.Le mini-film mise plus sur l'ambiance plutôt que sur l'action, ne vous attendez donc pas aux pirouettes d'Alice sur des zombies ou autres. Ici, on revient sur le début de la contagion dans le manoir presque sous un format documentaire, ce qui rend le spectateur friand des événements malgré une conclusion attendue et un côté un peu cheap dû au budget (forcément).Un petit fan film sympa qui a parfaitement compris ce que doit être une adaptation de Resident Evil au cinéma :Survivantes, survivants, bon visionnage.