"In the end, I've said over and over, I have to run a sustainable business inside the company and grow, and that means sometimes I have to make hard decisions that frankly are not decisions I love, but decisions that somebody needs to go make.

Voici la traduction de la phrase en français :



"Au final, je l'ai répété à maintes reprises, je dois diriger une entreprise durable au sein de la société et la faire croître, ce qui signifie que parfois je dois prendre des décisions difficiles qui, franchement, ne sont pas des décisions que j'aime, mais des décisions que quelqu'un doit prendre."

"Vous allez voir plus de nos jeux sur plus de plateformes... cela bénéficie aux franchises que nous construisons."

Notre chère ami Phil Spencer qui a été silencieux depuis un moment a donné une interview a IGN apres le showcase plutôt très bon d'Xbox, il est revenu sur la fermeture des studios Xbox qui ont eu lieu cette année (Tango, Arkane Austin etc..).Phil confirme dans ce meme entretient le portage de leurs licences sur plus de plateformes (Ps5, switch ? )[video]https://www.youtube.com/clip/UgkxilBn2OXFgHTmCGgox84Yim8WoKe_KD28[[/video]