Yo mina,Après le taf, hier, je me suis vite pris un ticket à l'IMAX de Bruxelles (je vis là-bas) pour aller voir Furiosa - Saga Mad Max car aujourd'hui c'est le dernier jour ou il le passe dans cette salle.J'essaie toujours de voir les films en version IMAX (2D ou 3D) quand c'est possible. Car pour moi, qui a fait des études de cinéma, c'est la meilleur version à voir en grand écran.C'est à chaque fois, un gros kiff de voir des gros plan sur un écran de 6 étages. Ou voir des plans très larges avec tous les détails visible à l'oeil nue... et qui pleure un peu avec la luminositéDonc, j'étais très heureux de voir ce film avant qu'ils ne le jouent plus.Mais, j'était pas parti avec de grandes attentes si ce n'est de le voir en IMAX. Parce que le trailer vu pendant Dune2 m'avait vraiment pas accroché et je trouvais que les plans green key (fond vert) se voyait bcp trop par rapport à Fury Road. Surtout que Miller est reconnu pour ses premiers Mad Max sans aucunes CGI... De la pur folie d'un point de vue cascades à l'époque.De plus je trouvais l'acteur de Thor (Chris Hemsworth) avec son faux nez version Cyrano de Bergerac se voyait beaucoup trop...Donc les 5 permières minutes m'ont confirmées cette sensation... ça partait déjà très mal!Mais voilà, la magie de George Miller est là! Tout s'installe dans une narration visuelle de génie. Beaucoup de choses se racontes dans l'action, dans les mouvements de caméra et les prises de vie impossible.On est direct plongé dans l'histoire et mon dieu... que c'est bon!Je pourrais parler de ce film pendant des lignes et des phrases, mais j'aimerais juste partager la sensation que j'ai eu en sortant de la salle!J'étais off! Incapable de donner un avis si j'avais aimé le film ou détesté!J'étais tout simple broyé par ce que la mythologie de Furiosa m'avait raconté!Aujourd'hui, je peux le dire clairement! Ce film est très bon, voir géniale!Master class, je ne sais pas! Mais Miller à réussi à faire plus fou mais mieux raconté que Fury Road!Furiosa est à la fois un personnage mythologique (dans le sens tragédie grec, ou à la Luke Skywalker pour faire plus simple) et sert de fil rouge pour raconter son lore entre les 3 villes du Wastland et Immortal Joe.Je vous le conseil vraiment, rien que pour l'expérience purement cinéma que ce film propose.De plus, je vois qu'il bide au Box office depuis sa sortie..à mon avis une sensation un peu woke d'avoir une héroïne au lieu d'un mec en cuire sm à du bloquer une partie du public.Dommage, car Miller maitrise son art dans ce film et voir ça en 2024 (plus de 120 ans après la naissance du cinéma) c'est juste incroyable!Sinon, vous l'avez vu? Vous en passez quoi? Chaud pas chaud de le voir?Un jeu Mad Max par Kojima? ça vous dis?