[video]http://video.twimg.com/amplify_video/1795444416036864000/vid/avc1/1080x1080/fhSk_tbmgJ73RzwJ.mp4[/video]Ca y est le premier set de lego Zelda à enfin été dévoilé ! Par contre faudra casser sa tirelire pour l'obtenir...300 € !!Le set LEGO The Legend of Zelda Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 inclura trois mini-figurines de Link (OoT enfant, OoT adulte et BotW) et une de Zelda (BotW). Il sera également possible de construire la cabane de Link, ou encore Noïa et ses Korogus.