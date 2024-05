Multi machines

Après l'immense claque prise par A Plague tale Requiem, mais aussi la tension qu'il m'a provoqué en terme d'accroche, je me suis dis qu'un petit jeu d'action bien bourrin me ferait du bien. Du coup j'ai téléchargé Gungrave Gore en me disant que j'allais passer un bon moment sans prise de tête histoire de décompresser un bon coup !!! Ou pas ...+ Bourrin à souhait. Là on ne peut pas le dire autrement, c'est vraiment 100% canardage, pas de recherche, de plate forme, ... on tire et c'est tout.+ Les possibilités d'évolutions avec les combos et autres à déverrouiller. Ca donne une impression de jeu plus complet.+ Design du personnage principal toujours aussi classe.- C'est lent et lourd. Franchement même sans aller jusqu'aux plus grosses prods du genre, les jeux d'aujourd'hui sont relativement speeds et fluides dans l'action. Ici c'est tout l'inverse. Le perso est lent et l'action suit le même mouvement ... vraiment dommage !!- Ce n'est pas très beau. Ok c'est un défaut qui n'est pas en soit rédhibitoire, mais vu que les niveaux sont très fermés je m'attendais à un peu mieux.- Animation d'un autre âge. Alors comme je l'ai dis plus haut, c'est lent. Mais en prime, l'animation du héros est vraiment bâclée (il manque pas mal d'étapes), celle des ennemis risible (on dirait qu'ils courent avec un étron dans le calcif), ... franchement je serais devant un jeu PS2 ça ne me choquerait pas ... mais là ...- Manque cruellement de fun. Moi qui cherchais à me faire un petit jeu d'action certes sans prétention mais défoulant ... c'est loupé. Le jeu n'est pas vraiment amusant et loupe le coche sur tout ce qu'il fait ou presque.- Bordélique mais dans le mauvais sens. J'adore quand ça pète dans tout les sens et que c'est le bordel, mais là ... en fait on continue à appuyer sur les boutons sans trop suivre ce qu'ils se passe à l'écran tellement c'est fouillis. Des fois on crève sans comprendre pourquoi alors que le bouclier est au max et que l'on a plein de vie ...-Level design d'un autre âge. Là encore, j'ai l'impression d'être devant un jeu PS2 lambda. Les couloirs sont basiques, pas réellement d’interactions, on est bloqué par des murs invisibles, ...- Bande son générique à souhait. Déjà les doublages ne sont pas terribles, les bruitages non plus, et la musique ne sauve pas non plus le navire avec un rock électro bas de gamme.Bref, inutile de s'éterniser. Je ne suis pourtant pas hyper chiant sur les jeux et il est rare que je m'ennuie pad en main, mais là je n'ai pas éprouvé le moindre plaisir en jouant à ce Gungrave. La série est issue de la PS2, et réalisation graphique mise à part, ce nouveau volet pourrait sortir tel quel sur l'ancienne console de Sony (et encore graphiquement ce n'est pas folichon non plus). J'ai beau aimer les gameplays à l'ancienne, là c'est trop. Je n'ai trouvé ni fun, ni plaisir dans le jeu, et je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin ... c'est assez rare pour le souligner !! C'est un gros non pour moi du coup