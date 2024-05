Sorti en juin 2010 exclusivement sur Wii,Mario 64 et Sunshine étant unique, on peut dire que c'est une première de la part de Nintendo d'avoir offert une suite à un Mario 3D.Super Mario Galaxy était une véritable bombe lors de sa sortie en 2007, Super Mario Galaxy 2 se devait de faire au moins aussi bien. Pari réussi ? Et bien c'est ce que nous allons voir !Tout d'abord, ce qui marque avant tout dans Super Mario Galaxy 2, c'est que le jeu va à l'essentiel. Pas de blabla comme dans SMG premier du nom, ou en tout cas vite abrégé.Mais il faut quand mêmeDirigé par le "capitaine" du vaisseau, l'espèce de Luma qui ressemble à s'y méprendre au personnage du dessin animé Barbapapa, Mario va devoir parcourir les différents mondes et niveaux avec son vaisseau à son effigie.Sur ce vaisseau Mario,Et même si ce vaisseau se rempli de petit personnage au fur et à mesure du jeu,Cela dit, ce n'est pas non plus gravissime car après tout, un Hub dans un Mario c'est pas non plus ultra important mais tout de même, ça a son charme.Super Mario Galaxy 2 se décompose à la manière d'un Mario 2D pour choisir ses niveaux, diriger le vaisseau comme sur une map en 2D pour aller là où vous le désirait.En effet,Toujours vorace en fruit, Yoshi pourra en gober certains qui lui octroieront quelques capacité, notamment le fruit rouge qui lui permettra de foncer à toute allure dans les niveaux. Ajouter à cela le fruit bleu qui fera gonfler son ventre comme un ballon et qui lui permettra de s'élever dans les airs pour atteindre des hauteurs inaccessible, et enfin le fruit jaune qui fera apparaître des plate-formes invisible à l'œil nu.De plus, il pourra utiliser sa langue pour s'accrocher au fleur voire activer des mécanismes.MaisD'autre niveaux se servent de la reconnaissance de mouvement pour activer des plate-formes, comme on peut le voir avec les dalles réversibles du premier monde.Plein de petite trouvailles comme ça quiD'autant plus que Super Mario Galaxy 2 est plus ardu que son grand frère, qui était un poil trop simple selon moi. Ici,Si le jeu de base demeure assez simple, c'est bien le End game et le 100 % qui va vous donner pas mal de fil à retordre, surtout que tenez vous bien mais sur ce Super Mario Galaxy 2, ce sont pas moins de 242 étoiles à obtenir pour finir le jeu à 100 %, alors que le premier en compter "que" 120.La toute dernière étoile du jeu en a d'ailleurs laisser plus d'un sur le carreau... Même si je regrette malgré toutnotamment pour les étoiles vertes ou sur certaines galaxies qui sont repris du premier, un peu la facilité ça Nintendo.Heureusement, certaines étoiles vertes donnent du fil à retordre et il faudra parfois utiliser les mouvements avancés de Mario pour espérer les récupérées. Il ya tout de même 6 mondes à parcourir et pas mal de niveaux différents bien que certaines galaxies soient assez décevante malgré de belles trouvaille.Pour ce qui est de la réalisation, Galaxy 2 fait encore une fois des merveilles. Il se révèle sans trop de problème êtreLa DA est toujours très soignée, de même que les graphismes en général. L'ambiance et l'OST font encore une fois des prouesses, et certains thèmes inédit du jeu sont très sympa, même si il ya beaucoup de remixe.Les boss sont aussi un poil plus réussi dans cet épisode, mention spéciale au gros dragon et ses boules rouges ou encore le gigantesque char de Mini Bowser. Malgré tout, je trouve le boss final encore une fois d'une simplicité enfantine, ce qui était déjà le cas dans le premier. Mais les boss sont toujours très sympa à affronter, certains plus que d'autre.Ce dernier saute plus haut mais aussi plus loin que Mario, même si son inertie est un peu spéciale puisqu'il glisse un peu quand le joueur s'arrête, offrant une maniabilité tout de même différente de son grand frère.- Graphismes et DA toujours aussi réussi- Un gameplay encore plus riche- La transformation nuage- Yoshi, ultra bien intégré au jeu- OST bien que pas mal de remix tout de même- Des boss un poil meilleurs- Plus difficile et plus long que le premier- excellente durée de vie, 242 étoiles quand même- Un level design toujours aussi glucose- Des nouveautés bien sympathique- Quelques galaxies qui se démarquent du reste- Permettre d'incarner LuigiToujours aussi FUN- Du remplissage- Pas mal de redite du premier Mario Galaxy- Un HUB décevant et inutile- Des galaxies globalement moins marquante que le premier jeu- L'effet de surprise n'est plus le même, forcément9,5/10Vous l'avez loupé ? Voici mon test de Super Mario Galaxy pour les retardataires :