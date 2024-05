Se déroulant 10 000 ans avant les événements de Dune, la série suit les sœurs Valya et Tula Harkonnen alors qu’elles combattent les forces qui menacent l’avenir de l’humanité et fondent la légendaire secte connue sous le nom de Bene Gesserit. La série sera diffusée à l’automne sur la plate forme Max.

Who likes this ?

posted the 05/15/2024 at 04:34 PM by yanssou