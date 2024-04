Pour faire simple, selon- Des sources industrielles datant du 24 avril précisent que la Switch 2 seraitgrâce à des stocks suffisants, et ceci serait rendu possible car les délais en lien avec les contrats industriels initiaux seraient respectés- Samsung s'occuperait de la production de la puce Tegra T239 conçue par Nvidia (en utilisant le 7LPH process de Samsung). Samsung était en concurrence avec des industriels chinois, qui ont finalement été écartés par Nintendo.- Samsung fournirait aussi l'écran, OLED et SHARP l'écran LCD (deux modèles ?), ce dernier "serait disponible en premier" (?)Ces infos ont été corroborées par, un leaker bien connu des produits Samsung.https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1cdoo8p/business_korea_new_nintendo_device_after_eight/