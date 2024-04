Pas grand chose mais juste une confirmation du CEO de Saber Interactive que KOTOR Remake est bel et bien vivant. Quelques doutes s'étaient installés mais le projet n'est pas abandonné, ouf ! Je n'ai pas pu faire l'original qui avait l'air fou et le remake est une aubaine pour certains joueurs ! Vous l'attendiez aussi ?

posted the 04/03/2024 at 12:56 AM by kevisiano