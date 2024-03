Bonsoir à toutes et à tous ! Suite à mon dernier post dans lequel je vous demandais quels étaient vos JRPG favoris, j’ai fait l’acquisition de Final Fantasy 12 et X/X2 sur Switch. Je viens de débuter FF12. Le système de jeu a l’air très complet. Qu’en avez vous pensé ? Bon week-end !

posted the 03/15/2024 at 09:46 PM by gutter