J'avais commencé à le faire sur l'article précédent, mais ça serait trop long de continuer donc je préfère tout compiler sur un autre article pour une meilleure lisibilité (surtout qu'il y en a forcement masse vu la légende qui nous a quitté).Merci à Ludovic Gottigny sur twitter pour la compilation et traduction de l'ensemble de ces hommages et respects au maitre.________________________Diverses rédactions duCommuniqué de(Studio de Toriyama) :Communiqué de, ex-rédacteur de la rubrique jeux vidéo de Shônen Jump, concepteur de la saga Dragon Quest et co-concepteur de Chrono Trigger :Communiqué de, ami intime de Toriyama, auteur de Wingman, Video Girl Ai, I''s, Zetman... :Communiqué de, auteur de ONE PIECE :Communiqué de, auteur de Naruto :Tweet deTweet de(Slam Dunk, Vagabond, Real) :Tweets compilés de(Eyeshield 21, One-Punch Man) :Tweet de(auteur de Yawara!, Master Keaton, Monster, 20th Century Boys...) :Tweet de(Rave, Fairy Tale, Edens Zero) :Communiqué de(Rokudenashi Blues, Rookies) :Tweet de(Prisonnier Riku) :Tweet de(compositrice sur Final Fantasy XV, Parasite EVE, la saga Kingdom Hearts...), qui a croisé Toriyama durant la production du jeu Tobal N°1 :Tweet de(co-fondateur du Studio Nue, auteur des romans Crusher Joe et Dirty Pair, ami de Toriyama):, l'inénarable Dr. Mashirito de "Dr Slump", premier tantô et tortionnaire préféré de Toriyama, ex-rédacteur en chef de Shônen Jump, ex-big boss de la Shûeisha, actuel président de Hakusensha, a laissé un court message au site Denfaminicogamer :Tweet de Akiman /, chara designer chez Capcom derrière l'illustre saga Street Fighter :Communiqué de, président de CyberConnect2 (développeur du jeu DBZ: Kakarot) :Tweet de(Dragon Ball Super) :Communiqué de(voix historique de Son Gokû, Son Gohan et Son Goten)publié via son agence Seiji Productions :Tweet du seiyû(voix de Vegeta dans l'anime Dragon Ball) :Tweet de, voix de Yamcha dans "Dragon Ball" et "DBZ", Suppaman dans "Dr. Slump" ou encore Abel dans "Dragon Quest: Yûsha Abel Densetsu" :Tweet de, voix de Piccolo dans "Dragon Ball", "DBZ" et les suites. Narrateur et voix du soleil et de Tarô dans "Dr Slump" (NB : Mako-san est le sobriquet de Masako Nozawa, voix de Gokû, Gohan, Goten...) :Tweet de, moitié du duo Yudetamago (Kinnikuman) :Tweet de(Ryûko, Gamma Draconis, Henkaipan) :Tweet du scénariste(Eyeshield 21, Dr Stone, Trillion Game) :Tweet du mangaka(Beelzebub, Badass Cop & Dolphin, COSMOS) :Tweet du Leijisha, compte officiel des ayants droits de(Yamato, Albator, Galaxy Express 999...) :Tweets compilés du mangaka(Hanasaka Tenshi TenTen-kun) :Tweet du magazine de modélismeTweet d', humoriste, acteur et présentateur japonais :Tweets compilés de, épouse de Akira Sakuma (ami, designer de jeux video comme Momotarô Densetsu, inspiration du personnage de Makusa dans Dr. Slump et co-auteur avec Toriyama du volume "L'apprenti mangaka" jadis édité chez Glénat) :Tweet du lanceur de baseball(Tohoku Rakuten Golden Eagles, New York Yankees) :Tweet de, scénariste en chef sur les anime Dr. Slump, DB et DBZ :Tweet(Hokuto no Ken: Raoh Gaiden, Shiori Experience) :Tweets compilés de(Susume! Pirates, Stop! Hibari-kun) :Tweet de, producteur chez Square Enix ayant travaillé avec Toriyama sur la productiondu jeu Chrono Trigger :Tweet de(AoAshi) :Hommage de(idole du mangaka) à Toriyama sur Weibo :____________________________Je vous invite à revoir ce spot publicitaire qui résume à merveille notre enfance :