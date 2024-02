Hello!Petite vidéo que je voulais faire depuis la sortie de Sonic Superstars, dont j'entend souvent qu'il est perçu comme "le véritable Sonic 4" pour contrecarrer l'échec du Sonic 4 Episode 1 que SEGA avait sortit.Hors pour moi, c'est Sonic Advance qui me faisait ressentir cela, il y'a 23 ans. Petite session sur le jeu via GB Player tout en radotant des souvenirs, comme d'habitude..Egalement quelque mots sur une grosse vidéo qui va arriver (du CRT à la clé)

posted the 02/10/2024 at 09:27 PM by fdestroyer