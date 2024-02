Alors oui je sais ca fait un moment et le fil rouge de Rétro Découverte a bien avancée depuis la derniére fois et cette EP sera un autre jalon important.Mais cette fois on parle pas d'un pétit Zelda, on parle de Final Fantasy IX, un EP aussi marquant que le VII, et comme j'aime bien les débats "Qui a la plus grosse" dans les commentaires. ^¨^Sinon moi je suis Team FF X, donc je vous laisse vous taper dessus en prenant une chips, que je mange.