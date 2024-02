Etant passé a coté de cette saga a l'époque de sa sortie en 2001, j'avais l'impression d'être passé a coté de quelque chose, c'est pourquoi la ressortie des Golden Sun via le Nintendo Switch Online était une bonne occasion d'enfin les découvrir.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne suis pas déçu !Je suis simplement émerveillé par ce titre dans tout ce qu'il propose a commencé par ces graphismes qui je trouve, a l'instar de The Minish Cap n'ont pas pris une ride, c'est magnifique encore aujourd'hui pour un jeu 2D, et cela montre parallèlement que la Gameboy Advance était une excellente console. La DA venant renforcer le tout. ^^Niveau gameplay, ce que je trouve bien avec ce titre, c'est qu'il reste assez accessible (ni trop facile, ni trop compliqué) même pour un jeu rétro qui a 23 ans et dévoile toute la richesse de son gameplay au fur et a mesure grâce notamment au concept des "Djinns" ces créatures qui deviennent nos alliés pendant les combats ou les énigmes très bien pensé.Les personnages (Vlad en tête) sont attachants et le jeu bien qu'assez bavard ne l'est jamais trop dans le sens où tout les dialogues sont intéressants et viennent apporter de la compréhension et de l'épaisseur a l'intrigue.Niveau OST, le coté enchanteur de la soundtrack de l'intro au petit village de Val m'a tout de suite marqué, un véritable appel a l'aventure.Je ne l'ai pas encore fini mais j'aurais déjà envie d'enchainer ensuite par sa suite, l'âge perdu, qui est apparemment aussi bon voir meilleur.Un petit avis qui me tenait a coeur car bien que je joue a pas mal de jeux en ce moment (Super Mario Wonder, Prince of Persia The Lost Crown) le jeu sur lequel je prend le plus de plaisir, c'est bien ce Golden Sun !Une de mes plus belles découvertes JV de ces 5/10 dernières années.Ce qui ne surprendra certainement pas ceux qui l'ont déjà fait a l'époque. ^^Du coup est ce qu'il y'a des personnes qui découvre également le jeu comme pour moi grâce a sa ressortie sur Switch ou le refont pour l'occasion ?