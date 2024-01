https://x.com/ActuG/status/1751917743882829892?s=20https://www.xboxygen.com/News/47842-Test-de-Suicide-Squad-Kill-The-Justice-League-oubliez-ce-sera-apres-la-sortieJe résume grossièrement : Warner n'a pas envoyé de clé pour la presse pour son jeu Suicide Squad (qui sort le 2 févier pour rappel, c'est à dire ce vendredi). Les tests attendront donc plusieurs jours après la sortie....Vous le sentez ce petit goût "le jeu est moyen voir catastrophique et on tente de pas le montrer, histoire que les gens annulent pas leur précommande" ?

Like

Who likes this ?

posted the 01/29/2024 at 02:42 PM by deathegg