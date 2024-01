Voici les pokemons les plus populaires par pays. Je ne joue plus du tout à cette licence mais j'ai pensé que ça pourrait faire rire certains membresCeux qui veulent voir la photo en plus grand : [urlhttps://gonintendo.com/attachments/image/42485/file/medium-03ba8071af25e1fad9b2b93cab7f8892.png[/url]