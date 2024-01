Vous connaissez la chanson, Palworld est a 8 million, ce jeu marche trop bien, il bat tout les pics de fréquentation, bla bla bli et bla bla bla.Un peu plus intéressant, l'avis de la Commu Pokémon FR a travers son représentant le + illustre (et le + chauve)En gros il a beaucoup aimé le jeu, oui c'est très inspiré de Pokémon (Qui s'inspire autant d'autres trucs) Nintendo ne va rien interdire a part les mods Pokémon (encore + les payants) et aucune IA n'a éte impliqué sur ce jeu.