Outils de créationLe matériel original qui a servi à concevoir Another World fut :- Un Amiga 500 avec 1 Mo de mémoire.- Un disque dur de 20 Mo.- Un caméscope, un genlock et un magnétoscope pour créer les animations selon la technique de la rotoscopie.- Un magnétophone pour enregistrer des bruitages.Côté logiciels :- Le logiciel de dessin Deluxe Paint fut utilisé très ponctuellement pour quelques arrière-plans.- L'assembleur Devpac pour programmer le moteur du jeu et le tracé des polygones.- L'outil de programmation GFA Basic, pour créer -- l'éditeur de jeu spécifique à Another World.Éric Chahi, qui abandonne la 1ère au lycée, se consacre entièrement à sa passion : il développe "les Voyageurs du Temps", mais n'ayant pas le temps de concevoir la jaquette, il se rattrape sur Another World. Il conçut également un éditeur de jeu afin d'avoir un outil complet où il pourrait créer et tester l'intégralité du jeu sans avoir à compiler quoique ce soit ni devoir changer en permanence d'application.Il y eut aussi quelques jeux avec des similarités dans la jouabilité et les graphismes, inspirés par Another World sans pour autant constituer des suites ou se dérouler dans le même univers :, développé par Delphine Software et sorti en 1992, comportait ainsi plusieurs similitudes, la plus flagrante étant l'apparence du protagoniste et son animation. Éric Chahi indiqua d'ailleurs que Delphine Software*** avait repris sa technique de polygones sans même le consulter, et sans ajouter son nom dans les remerciements.déclara s'être inspiré d'Another World pour la création de son jeusorti en 2001.- OnEscapee sortit en 1997 sur Amiga, ce jeu d'Invictus Team n'avait pas non plus de rapport direct mais les actions et les mouvements du personnage principal rappelaient Another World et Flashback.Éric Chahi développera égalementcréé dans l'esprit d'Another World.- Enfin, en décembre 2012, le Museum Of Modern Art de New York se lança dans la conservation des jeux vidéo qu'il considérait comme de l'art moderne. À ce titre, il fit l'acquisition de 14 jeux datant de 1980 à 2009 dont Another World.Enfin, un des virtuoses de la Rotoscopie qui a sorti, à base de croquis réalisées par peinture à l'huile en utilisant la Rotoscopie (il est aussi question de Nirvana) :