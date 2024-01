Salut tout le monde !



Je viens de faire l'acquisition de ce PC : Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 - Ordinateur Portable 15.6'' FHD 120Hz (AMD Ryzen 5 7535HS, RAM 16Go, SSD 512Go, NVIDIA RTX 4050 6Go, Windows 11 Home)



Et j'ai acheté récemment Cyberpunk 2077 et j'ai commencé à y jouer en finissant l'intro et je m'arrête au moment où Jackie nous redonne notre voiture ( vraiment le tout début )



Et à ce moment là, le jeu lag de ouf alors que jusqu'à présent c'était niquel et aussi quand je veux me balader en ville, le jeu freeze et me renvoie au bureau



Vous avez déjà eu ce problème et si oui que faire ? Merci bien