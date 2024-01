Sega et Google travaillent ensemble sur la nouvelle console

De grosses rumeurs énoncent un partenariat Sega / Google pour créer cette console.La video ci-dessous montrant l'apparence d'une console Sega fictive mais serait issue des caractéristiques d'un brevet existant...Je m'emporte, mais imaginer Sega de retour, mon année 2024 serait réussie.TRADUCTIONAvez-vous entendu parler de la nouvelle console de jeu de Sega ? C'est exact! Des initiés rapportent que Sega est en train de créer une toute nouvelle console de jeu, qu'ils envisagent d'appeler Dreamcast 2.Si vous êtes comme moi, vous vous posez beaucoup de questions !Quand Sega sortira-t-il le nouveau système de jeu ?Où sera le premier endroit où il sera publié ?Combien cela coûtera-t-il ?Comment s’appellera le nouveau système ?Alors, Sega prépare-t-il une nouvelle console ? Si l’on en croit les rumeurs, Sega serait en train de sortir une nouvelle console de jeux. Bien sûr, il n’y a aucun moyen de vérifier cela jusqu’à ce que Sega fasse officiellement une déclaration.Il y a beaucoup de controverses et de rumeurs autour de cette question. Bien que Sega n'ait pas fait de déclaration officielle indiquant que la nouvelle console de jeu s'appellerait Dreamcast 2, toutes les informations divulguées semblent pencher dans ce sens.Ainsi, après 18 ans, Sega a adopté une stratégie marketing et est revenu avec sa meilleure version mise à jour du système de jeu appelée Sega Genesis mini. Avec de nombreux jeux originaux et les dernières fonctionnalités.Dreamcast était également l'un des chefs-d'œuvre de Sega. Sega a lancé la Dreamcast pour la première fois au Japon en 1998 et la totalité du stock de 150 000 consoles était épuisé à la fin de la journée. En 1999, Sega a lancé la console de jeu Dreamcast en Amérique du Nord et en Europe et a réalisé des ventes incroyables. Peu de temps après, Sega détenait 31 % du marché américain du jeu en vendant une seule console de jeu ! Après une décennie, Sega a pu vendre 9,3 millions d’unités dans le monde entier.Parce que la Dreamcast de Sega a connu un tel succès lors de sa sortie dans les années 90, il n'est pas étonnant que tout le monde pense que le nouveau système de jeu sera la Dreamcast 2 ! La Dreamcast originale a vraiment changé la donne pour Sega, et c’est exactement ce dont Sega a besoin à l’heure actuelle.Si Sega lance la Dreamcast 2 avec toutes les dernières fonctionnalités, il y a de fortes chances que Sega retrouve son ancienne popularité et son ancien nom sur le marché des jeux. Voici à quoi nous pensons que la Dreamcast 2 ressemblera selon les brevets que nous avons vus.Oui, vous avez bien entendu! Google et Sega travaillent ensemble pour créer la nouvelle Dreamcast 2. Le 31 janvier, un brevet pour le nouveau contrôleur de la Dreamcast 2 a été déposé auprès de Google.Bien qu'aucune image du contrôleur n'existe encore officiellement, des concepts artistiques ont été élaborés sur la base des fonctionnalités du brevet. Nous savons déjà qu'Ubisoft est de la partie avec Google, puisqu'une version bêta publique de leur prochain service de streaming présentait Assassin's Creed Odyssey d'Ubisoft. Il est toutefois logique que d’autres partenaires logiciels soient également impliqués dans un projet d’une telle envergure.Nous savons maintenant que Sega a arrêté de fabriquer ses consoles après la Dreamcast en raison de son dépassement par Microsoft. Bien que Sega ait arrêté de fabriquer ses consoles, il a transformé son entreprise en une société de développement tierce.18 ans plus tard, Sega sort sa dernière console de jeu, la Sega Genesis Mini. De l’avis de nombreuses personnes, Sega travaille déjà actuellement sur un tout nouveau système de jeu.Si vous êtes comme moi, alors vous êtes très enthousiasmé par le nouveau Sega Dreamcast 2. Bien qu'il ne soit pas officiellement publié pour le moment, nous attendons tous avec impatience sa sortie ou du moins son annonce officielle par Sega.Quelle console Sega est la meilleure ?La plupart des gens conviennent que la Sega Dreamcast est la meilleure console car elle était la console de jeu la plus avancée et la plus mise à jour de son époque. Sega a investi une grande partie de son argent pour faire de la Dreamcast la meilleure console de son époque.Spécifications techniques:Le processeur principal de la Dreamcast est un Hitachi SH-4 superscalaire bidirectionnel de 360 MIPS 32 bits.RISC cadencé à 200 MHz avec un cache d'instructions de 8 Ko et un cache de données de 16 Ko et une unité à virgule flottante orientée graphique de 128 bits délivrant 1,4 GFL