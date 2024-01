Pour les certainement nombreuses personnes n'ayant pas suivi l'affaire qui a été révélée au publique il y a deux ans, Sony avait prévu de dépenser 10 milliards de dollars Américain pour racheter Zee Entertainment Enterprises qui possède environ 45 chaines de télévision dans le monde. Aujourd'hui des informations de nombreuses sources sérieuses expliquent que Sony semble vouloir se retirer de se rachat pour cause de nombreux différents.Les discussions sont néamoins toujours en cours.En plus de ces différents sur ces négociations, les dirigeants de Sony seraient peut-être en train de revoir leur stratégie et leur focus sur l'utilisation de leurs ressources dans plusieurs divisions du groupe Sony. C'est le cas notamment pour Sony Interactive Intertainment qui d'après de nombreuses rumeurs ces derniers mois, semble freiner le focus sur le développement de titres GaaS en interne.